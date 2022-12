Elon Musk is actief op zoek naar een nieuwe topman voor berichtendienst Twitter. Dat schrijft de Amerikaanse nieuwszender CNBC op basis van bronnen rond het bedrijf. Musk vroeg Twitter-gebruikers in een peiling onlangs of hij moest vertrekken als topman bij Twitter, dat hij eind oktober voor 44 miljard dollar kocht. Een meerderheid van de mensen die de peiling invulde gaf aan dat de miljardair moest vertrekken.