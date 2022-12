Aanpassingen aangenomen, brede steun pensioenwet vrijwel zeker

De pensioenwet kan inmiddels vrijwel zeker op genoeg steun rekenen in zowel de Tweede Kamer als de Eerste Kamer. Voor een meerderheid in de senaat heeft het kabinet ook steun van de PvdA en GroenLinks nodig. Die partijen lieten doorschemeren de wet te willen steunen, mits de Kamer een aantal belangrijke aanpassingsvoorstellen van hun hand zou steunen. De meerderheid stemde voor drie belangrijke amendementen van de linkse partijen. Donderdag stemt de Tweede Kamer hoofdelijk over de wet zelf.