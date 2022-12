De politie heeft twee mannen aangehouden op verdenking van een dumping waarbij 500 liter drugsafval de natuur in is gelekt. Vanuit een busje werd in het buitengebied van het Brabantse dorpje Dorst in de nacht van maandag op dinsdag een vat met duizend liter drugsafval gedumpt. In het vat zat een lek.