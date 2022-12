Nikkei onderuit na verrassende beleidsaanpassing Bank of Japan

De aandelenbeurs in Tokio ging dinsdag flink onderuit. De beurshandel stond volledig in het teken van het rentebesluit van de Bank of Japan. De centrale bank hield zoals verwacht het belangrijkste rentetarief ongewijzigd op min 0,1 procent, maar verraste de markten met een aanpassing van het programma om de rente op staatsobligaties te controleren. Die stap zorgde voor een flinke stijging van de rente op de obligatiemarkt en ook de Japanse yen steeg in waarde.