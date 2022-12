De excuses voor het slavernijverleden van de Nederlandse regering maandagmiddag voelen „dubbel”, omdat er ook om een heleboel zaken gevraagd is waaraan uiteindelijk geen gehoor is gegeven. Dat zegt Kjelld Kroon van jongerenorganisatie BIT-Lab op Bonaire na de bijeenkomst waarop premier Mark Rutte de excuses had aangeboden bij het Nationaal Archief in Den Haag.