Minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) is „heel blij” dat de EU gezamenlijk gas kan gaan inkopen nu de EU-ministers een deal hebben gesloten over een gasprijsplafond. Gezamenlijk kunnen inkopen is „de grote winst” van het akkoord over een marktmechanisme om prijspieken tegen te gaan, dat „potentieel onveilig” is voor de gasleverantie, zei de bewindsman in Brussel.