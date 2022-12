Premier Sint Maarten: excuses moeten inhoud hebben

Premier Silveria Jacobs van Sint Maarten vindt dat er pas sprake kan zijn van excuses met inhoud als goed onderzocht is hoe kolonialisme kon gebeuren, wie daar allemaal door zijn getroffen en wie daarvoor verantwoordelijk is. Zo’n onderzoek moet geleid worden door bewoners van gebieden die vroeger tot de Nederlandse koloniën behoorden, zoals Sint Maarten. „Wij moeten een leidende rol hebben in de discussie en dan kan pas bepaald worden welke actie vanuit de Nederlandse regering nodig is”, aldus Jacobs in een reactie op de toespraak van minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).