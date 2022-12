Rabin Baldewsingh, Nationaal Coördinator tegen Racisme en Discriminatie (NCRD), is geëmotioneerd over de toespraak van premier Mark Rutte over het slavernijverleden. Baldewsingh is enorm blij met de excuses die Rutte heeft gemaakt voor de rol van de Staat hierin. Dat gebaar helpt in de strijd tegen racisme, verwacht hij. De antiracismecoördinator zou het wel „erg wenselijk vinden dat de excuses in de wet verankerd worden”.