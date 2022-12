Prins Daniel was behoorlijk nerveus toen hij op een zonnige dag in 2009 kroonprinses Victoria ten huwelijk vroeg. „Ik hoopte op een „ja”, maar ik wist het niet helemaal zeker”, bekende hij jaren later. De twijfel bleek ongegrond. Het paar viert deze maandag zijn 12,5-jarig huwelijksjubileum.