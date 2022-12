Elke klant laten genieten van levensechte orgelklanken: eerst in hun pas vernieuwde toonzaal – in een voormalig neogotische kerk! – en later achter de klavieren, thuis of in kerkzalen. Op dat doel mikken de orgelbouwers van Mixtuur Orgels. Elke werkdag. Voor het plezier van de klant – én dat van henzelf.