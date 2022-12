Onderzoek: Nederlander het rijkst van inwoners Europese Unie

Nederlanders zijn met een gemiddeld vermogen van 176.510 euro het rijkst van de inwoners van de tien belangrijkste landen in de Europese Unie. Dat meldt kredietverzekeraar Allianz Trade op basis van een onderzoek onder die landen. Het gemiddelde vermogen per hoofd van de bevolking in Nederland lag per eind 2021 ruim 4,5 keer hoger dan in Portugal, het land dat het laagst scoorde. En was bijna dubbel zoveel als middenmoter Duitsland.