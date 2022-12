Code oranje is maandagochtend beëindigd. Deze gold tot ongeveer 06.00 uur in het noorden en oosten van het land. Volgens het KNMI kan het in de vroege ochtend plaatselijk nog wel glad zijn. Daarvoor geldt in Groningen, Friesland, Drenthe, Flevoland, Overijssel, Gelderland en Limburg code geel.