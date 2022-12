Bij een eenzijdig ernstig verkeersongeval op de N35 bij het Overijsselse Nijverdal is een 26-jarige vrouw uit Nijverdal om het leven gekomen, meldt de politie. Het is niet duidelijk of het ongeval kwam door de gladheid die zondagavond het land parten speelt. „Over de toedracht valt nog niets te zeggen”, meldt de politie op Twitter. De politie doet onderzoek.