Na een dag die in het teken stond van stroomstoringen, was de elektriciteit in een deel van de Oekraïense stad Charkov vrijdagavond hersteld. De BBC meldt dat bij 55 procent van de inwoners van de stad het licht weer brandt. Eerder op de dag sprak de burgemeester van Charkov nog van „kolossale schade” aan de infrastructuur in zijn stad.