In het asielzoekerscentrum aan de Laurens Stommesweg in Middelburg woedt een brand. De veiligheidsregio meldt dat de brandweer onderweg is met drie blusvoertuigen en autoladder. Ook wordt een „extra peloton brandbestrijding” gealarmeerd, ter ondersteuning. Het gaat om een uitslaande brand op de vierde verdieping.