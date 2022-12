Elon Musk heeft op Twitter laten weten dat de door hem geschorste accounts van journalisten hersteld zullen worden. „Jullie hebben gesproken”, schrijft de eigenaar van het platform op zijn eigen account. Hij doelt op een poll waarin hij gebruikers vroeg of de schorsing nu of pas later opgeheven moet worden. Een meerderheid van de twitteraars koos voor dat eerste.