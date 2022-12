BuZA: blijf voorzichtig in Peru, ga naar Lima als je de kans hebt

Nederlanders in Peru moeten voorzichtig blijven, herhaalt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Mensen moeten uit de buurt blijven van demonstraties en als ze de kans krijgen om naar de hoofdstad Lima te vliegen „raden we u aan die kans te gebruiken”, zo valt te lezen in een bericht dat is gestuurd aan Nederlanders die zich hebben aangemeld voor de informatieservice van Buitenlandse Zaken. In het land is politieke onrust, meerdere reizigers zitten vast omdat bijvoorbeeld vliegvelden zijn gesloten.