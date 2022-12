Hoger loon geboden aan 200.000 werknemers non-fooddetailhandel

De bijna 200.000 werknemers in de non-fooddetailhandel, waar onder meer kledingwinkels, bouwmarkten en elektronicazaken toe behoren, wordt door werkgevers een hoger loon geboden om zo de hoge inflatie te compenseren. In een eindbod in de cao-onderhandelingen met de vakbonden wordt een loonsverhoging voor werknemers in het loongebouw voorgesteld van 7,46 procent per 1 januari. Daarnaast ontvangen zij per 1 juli een loonsverhoging op basis van de stijging van het wettelijk minimumloon.