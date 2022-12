Regeling zorgpersoneel met covid in eerste golf lukt niet in 2022

Minister Conny Helder (Langdurige Zorg) gaat volgende week praten met werkgevers over een financiële compensatie voor zorgpersoneel dat tijdens de eerste coronagolf besmet is geraakt met het virus en daar langdurig klachten aan over heeft gehouden. Ze wil dat er in het eerste kwartaal van volgend jaar een regeling ligt. Daarmee voldoet ze niet aan de wens die verscheidene Kamerleden donderdag uitten om voor de kerst met een regeling te komen.