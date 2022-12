Bewoners van de wijk Bosselaar Zuid in het Brabantse Zevenbergen mogen de wijk weer in. Sinds vrijdagochtend was dat niet meer toegestaan nadat er een dag eerder brand had gewoed in vier loodsen aan de Allensweg. Daarbij kwam asbest vrij. Honderden bewoners zijn daardoor getroffen. De gemeente Moerdijk adviseert ze dringend om binnen te blijven.