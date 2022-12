Grondwater drukt asfalt van A7 in Friesland omhoog

Grondwater heeft een deel van de tunnelbak onder het Prinses Margrietkanaal in Friesland omhooggedrukt. Daardoor zijn grondankers, die het tunneldeel op zijn plaats moeten houden, gebroken. Dat is de oorzaak van het kapotte asfalt op de snelweg A7 tussen Sneek en Joure, blijkt uit onderzoek van Rijkswaterstaat. Omdat de wegbeheerder nu alle grondankers in de tunnelbak moet controleren, gaat het herstel mogelijk maanden duren, aldus Rijkswaterstaat.