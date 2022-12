Een 58-jarige man uit Den Haag heeft in mei van dit jaar waarschijnlijk zichzelf neergeschoten in zijn woning aan de Weldamstraat. Onderzoek van de politie heeft uitgewezen dat hij niet door een ander is beschoten, zo bevestigt een politiewoordvoerster berichtgeving van De Telegraaf. De man wordt verdacht van het doen van valse aangifte, vuurwapenbezit, bezit van verdovende middelen en witwassen.