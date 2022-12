Hoekstra: daar waar het kan Nederlanders in onrustig Peru helpen

Nederland probeert via het ministerie van Buitenlandse Zaken en de ambassade Nederlanders die vastzitten in Peru te helpen. In het Zuid-Amerikaanse land zijn grootschalige protesten uitgebroken tegen de arrestatie van de afgezette president Pedro Castillo. Een aantal luchthavens is gesloten, dus er zitten toeristen vast. „Daar waar dat kan proberen we wat te doen voor de Nederlanders die daar zitten”, zei minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken vrijdagochtend.