ING heeft in Australië een boete gekregen voor het overtreden van de regels rond consumentengegevens in het land. Volgens de toezichthouder van het land heeft de bank daar drie deadlines gemist om aan de wettelijke regels te voldoen. Daarnaast had ING misleidende informatie aan zijn klanten gegeven. Nadat de toezichthouder ING daarop had gewezen, verwijderde de bank die informatie weer.