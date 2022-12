Minister Kaag in Suriname voor gesprekken over excuses slavernij

De Nederlandse vicepremier Sigrid Kaag is donderdag rond 19.30 uur plaatselijke tijd in Suriname aangekomen voor een bliksembezoek aan president Chan Santokhi en zijn regering. Kaag is naar Suriname gekomen om daar de regering en relevante organisaties bij te praten over het aanbieden van excuses voor de slavernij. Op vliegveld Zanderij is de minister verwelkomd door de Surinaamse minister Krishna Mathoera van Defensie en de Nederlandse ambassadeur Henk van der Zwan.