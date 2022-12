Kamer neigt naar steun pensioenwet, eigen voorstellen cruciaal

De Tweede Kamer is nog niet uitgepraat over de nieuwe pensioenwet, maar er lijkt genoeg steun voor het voorstel. De coalitiepartijen tonen zich al enige tijd voorstander van de wet, de oppositie is wat verdeeld. Sommige partijen zijn mordicus tegen. PvdA en GroenLinks, wier steun nodig is voor een meerderheid in de Eerste Kamer, vinden het nieuwe stelsel in de wet „een verbetering ten opzichte van het huidige stelsel”. Ze stemmen naar verwachting voor de wet. Voorwaarde is wel dat de voorstellen waarmee die partijen de wet proberen bij te sturen worden aangenomen.