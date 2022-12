De minderheidsregering van Slowakije is gevallen nadat het parlement een motie van wantrouwen had aangenomen. De oppositie verwijt de coalitie van premier Eduard Heger dat ze niet in staat is om de stijgende energieprijzen in het land tegen te gaan. De centrumregering gaat nu in demissionaire vorm verder tot duidelijk is hoe de politieke impasse in Slowakije kan worden opgelost.