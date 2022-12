De Amerikaanse president Joe Biden heeft een oproep gedaan om de Afrikaanse Unie permanent op te nemen in de G20. Daar is nu één Afrikaans land lid van, Zuid-Afrika. De G20 is een internationaal financieel-economisch overlegorgaan, bestaande uit negentien landen en de EU. „Afrika hoort aan tafel te zitten in elke kamer waar mondiale uitdagingen worden besproken, en in elke institutie waar discussies plaatsvinden”, zei Biden.