Het onderzoek naar het dodelijke ongeluk in Nieuw-Beijerland, waarbij meerdere doden vielen toen een vrachtwagenchauffeur inreed op een buurtfeest, is voorlopig nog niet afgerond. Dat beeld schetst een woordvoerder van het Openbaar Ministerie in Rotterdam. Zo buigt het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) zich nog over het mogelijke medicijngebruik van de Spaanse verdachte, die zelf heeft gemeld dat hij epilepsie heeft.