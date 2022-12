Koning Willem-Alexander heeft donderdagmiddag op uitnodiging van minister Piet Adema (LNV) een werkbezoek gebracht aan de Nederlandse visserijsector. In de haven van Stellendam stapte hij aan boord van twee kotters en sprak hij met vissers. Daarna nam de koning en kijkje in het Visserij Innovatiecentrum en had hij in de visafslag een ontmoeting met vertegenwoordigers van de visbranche.