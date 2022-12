Krimpenerwaard wil actie tegen vele miljoenen rivierkreeften

Vijftien overheden en organisaties uit de Krimpenerwaard willen dat minister Piet Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) met spoed actie onderneemt tegen de tientallen miljoenen rivierkreeften, die grote schade aanrichten in de watergangen in het gebied. De exotische beesten vormen een ernstige plaag en moeten zo snel mogelijk grootschalig, duurzaam en georganiseerd bestreden worden, staat in een brandbrief die aan Adema is gestuurd.