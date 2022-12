Tientallen verwaarloosde runderen uit stal gehaald, boer vast

Een Brabantse veehouder die zijn runderen en kalveren verwaarloosde, heeft die moeten overdragen aan de autoriteiten. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft in totaal 57 dieren in bewaring genomen, zoals dat heet. Ze stonden volgens de toezichthouder in een laag mest die zo dik was, dat ze slecht bij hun voer konden. Ook hadden ze geen toegang tot vers water en waren in de stal „scherpe en uitstekende delen” waar de dieren zich aan konden verwonden.