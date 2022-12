Belangenclub: minder begrip bij ouders voor staking chauffeurs

Kinderen hadden het donderdagochtend weer moeilijk om op het speciaal onderwijs of de dagbesteding te komen. Voor de derde keer in een maand tijd staakten chauffeurs van de busjes. „Nog meer ouders hebben besloten om hun kind thuis te laten omdat ze het wel een beetje zat zijn. Er is vanuit ouders en leerlingen iets minder begrip voor de situatie van chauffeurs”, zegt Elijah Delsink, voorzitter van de vereniging Leerlingen Belang Voortgezet Speciaal Onderwijs (LBVSO).