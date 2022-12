De vreemdelingenkamer van de rechtbank in Breda besluit binnen een week of de nareisbeperking voor vluchtelingen moet gelden voor een Turkse politiek vluchteling met een verblijfsvergunning. Zijn gezin verblijft in Kirgizië en moet een halfjaar wachten voor het zich bij de man kan voegen, tenzij hij eerder een woning vindt.