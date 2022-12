De Tweede Kamer is er niet gerust op dat de kabinetsplannen op het gebied van digitale veiligheid uitgebreid, effectief en snel genoeg zijn. Tijdens een debat over de Nederlandse Cybersecuritystrategie hadden ook coalitiepartijen VVD en D66 kritische vragen over de plannen van minister Dilan Yeşilgöz van Justitie en Veiligheid.