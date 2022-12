Als gevolg van de protesten in Peru zitten honderden buitenlandse toeristen vast bij de bekendste trekpleister van het Zuid-Amerikaanse land. De treinverbinding tussen Machu Picchu en de rest van het land ligt sinds dinsdag plat. De 110 kilometer lange spoorlijn is de enige verbinding tussen de Inca-stad en de stad Cusco, die de uitvalsbasis is voor de site.