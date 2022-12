Rentestappen centrale banken centraal op Damrak

De beurshandel in Amsterdam wordt donderdag vooral gedomineerd door de rentebesluiten van de centrale banken. Zo verwerken beleggers nog de renteverhoging van een half procentpunt die de Amerikaanse Federal Reserve woensdag bekendmaakte. Daarnaast komen de Europese Centrale Bank en de Bank of England later op de dag met hun rentebesluiten. Ook in de eurozone en het Verenigd Koninkrijk zullen de rentetarieven waarschijnlijk met 0,5 procentpunt worden opgeschroefd in de strijd tegen de hoge inflatie.