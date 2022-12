De huizenprijzen zullen volgend jaar naar verwachting met 3 procent dalen en in 2024 met nog eens 1,5 procent, meldt Rabobank. Wel plaatst de bank kanttekeningen bij deze ontwikkeling. Zo is de hypotheekrente erg hoog, waardoor mensen maandelijks meer kwijt zijn aan een hypotheek. En door de gestegen kosten voor levensonderhoud, blijft er minder geld over voor de aankoop van een woning.