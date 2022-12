Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil het Oekraïense leger geavanceerde technologie leveren waarmee ongeleide raketten eenvoudig kunnen worden veranderd in precisiewapens. De technologie kan zowel worden gebruikt voor vliegtuigmunitie als voor raketten die van de grond worden afgevuurd, schrijft The Washington Post op basis van bronnen. Het is onduidelijk of president Joe Biden de plannen al heeft goedgekeurd.