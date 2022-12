In vrijwel heel Nederland groeide de economie in het derde kwartaal, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Alleen in Zeeuws-Vlaanderen was er sprake van een krimp van 3 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Opvallend is wel dat in die regio de economie ten opzichte van de periode voor de coronapandemie het sterkst gegroeid is.