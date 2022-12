De curator van de failliete medicijnproducent InnoGenerics wil hulp van de overheid om de productie van generieke medicijnen voor Nederland te behouden. Om een doorstart te onderzoeken is het nodig de fabriek in Leiden tot begin volgend jaar draaiende te houden. Maar daar is geld voor nodig en dat hoopt curator Henri Bentfort van Valkenburg van het ministerie van VWS te krijgen.