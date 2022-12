De aandelenbeurzen in New York lieten woensdag kleine plussen zien. Beleggers namen geen risico’s voorafgaand aan het belangrijke rentebesluit van de Federal Reserve, dat later op de dag bekend wordt gemaakt. Algemeen wordt verwacht dat de Amerikaanse centrale bank de rente met een half procentpunt zal verhogen, waarmee wat gas wordt teruggenomen na de recente stevige rentestappen van 0,75 procentpunt.