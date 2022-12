Een regeling waarmee gemeenten statushouders tijdelijk kunnen onderbrengen in een hotel of vakantiehuisje, is met een half jaar verlengd. De hotel- en accomodatieregeling (HAR) zou eigenlijk eind van dit jaar stoppen, maar loopt nu door tot juli volgend jaar volgens het ministerie van Justitie. Hoeveel statushouders er sinds het begin van de regeling in november vorig jaar zijn geplaatst is niet bekend.