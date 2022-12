Organisatie: 18 miljoen Oekraïners hebben hulp nodig

Bijna 18 miljoen Oekraïners, dat is 40 procent van de bevolking, heeft dringend humanitaire hulp nodig, waarschuwt de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) over het door Rusland aangevallen land. Veel burgers hebben bijna geen middelen meer om te overleven: 43 procent van alle huishoudens in Oekraïne heeft geen of nauwelijks nog spaargeld. Om de kosten te verlagen, rantsoeneren veel particulieren gebruik van gas, elektriciteit en vaste brandstoffen.