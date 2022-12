In het nieuwe sportakkoord dat sportminister Conny Helder heeft gesloten, worden meer eisen gesteld aan sociaal veilig sporten. Bij sportaanbieders is nu te weinig aandacht voor een veilige sportcultuur en de afgelopen jaren is daar te weinig vooruitgang op geboekt. De niet vrijblijvende (basis)eisen gaan gelden voor zowel de topsport als de breedtesport.