Waar veel Nederlanders voorheen niet nadachten over de energiekosten van een verlichte kerstboom, is dat dit jaar wel anders. Zo kiezen veel Nederlanders ervoor dit jaar minder kerstverlichting aan te doen, meldt EenVandaag op basis van het Opiniepanel. Anderen kiezen er juist voor om over te stappen naar energiezuinige ledkerstverlichting, ziet branchevereniging Techniek Nederland.