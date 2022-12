CU vreest meer druk op leerlingen als inspectie meer geld krijgt

Gert-Jan Segers (ChristenUnie) vreest dat extra investeringen in de Inspectie voor het Onderwijs ertoe kunnen leiden dat de prestatiedruk op toch al overbelaste leerlingen verder toeneemt. Het risico is volgens het Kamerlid dat scholen, om te bewijzen dat ze hun werk goed doen, hun leerlingen nog meer gaan toetsen, zegt hij tijdens een debat. Onderwijsminister Dennis Wiersma belooft dat hij zijn best zal doen om dit te voorkomen.