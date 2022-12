De schatten die in de afgelopen drie jaar zijn gevonden in het Springendal in Overijssel zijn vanaf vrijdag allemaal te zien in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. De verzameling, van met name gouden munten en sieraden uit de zevende eeuw, is volgens deskundigen erg belangrijk, net als de sporen van de plek waar ze zijn aangetroffen.