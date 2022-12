„Tijdens onze reizen door Malawi bezoeken we bewust mensen die een extra lading ellende meetorsen. We geven speciaal aandacht aan moeders met kinderen die hun man verloren. Volgens de traditie mag hun zwager al het geld en goed bij hen weghalen. Velen laten hun hebzucht gelden. De weduwe zit dan tot over de oren in de ellende. Aangrijpend!” vertelt Bo Teerling.