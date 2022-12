Zorginstelling in Wageningen niet vervolgd voor dood patiënt

De medewerkers van een zorginstelling in Wageningen worden niet vervolgd voor het overlijden van een bewoner in februari 2020. De 27-jarige man stak zorgverleners met een mes toen hij onder invloed van harddrugs en medicijnen was en in een psychose verkeerde. Hij werd overmeesterd, raakte daarbij onwel en kon niet meer worden gereanimeerd. Zijn ouders deden aangifte tegen de Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW) en zorgorganisatie Pro Persona.